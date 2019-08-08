Собираясь выехать за границу, томич вспомнил о своем ребенке

СЕГОДНЯ 06:11 2019-08-08T06:11:41+03:00

Пристав напомнила, что ограничение на выезд для должников по алиментам снимается при сумме долга не более 10 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

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Должника по алиментам из Томска не допустили на посадку на самолет в Казахстан. После этого он каждые три дня стал перечислять по 20 тысяч рублей на содержание ребенка, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

В сумме отец задолжал 164 тысячи рублей. Судебные приставы долго не могли встретиться с должником, но в результате доставили в отдел судебных приставов по Советскому району принудительным приводом. Гражданина предупредили, что за неуплату алиментов грозит, в том числе, и уголовная ответственность, после чего тот сразу перечислил 26 тысяч рублей.

Через некоторое время в отдел позвонил должник и пояснил, что находится на пункте пропуска через государственную границу, где его не пускают в Казахстан. При этом он был уверен, что 26 тысяч рублей, которые он перечислил. Позволят беспрепятственно выехать за пределы России.

Пристав напомнила, что ограничение на выезд для должников по алиментам снимается при сумме долга не более 10 тысяч рублей.

После неудачной попытки пересечь границу каждые три дня алиментщик стал перечислять в счет погашения долга по 20 тысяч рублей. Более того, гражданин предоставил приставу документы о трудоустройстве, и вскоре с его заработной платы также начали поступать денежные средства на содержание ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU