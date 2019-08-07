В Томске может появиться памятник Высоцкому

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-07T09:22:28+03:00

Памятник Владимиру Высоцкому планируется приурочить к дате его ухода в 2020 г. Фото: из открытых источников.

Инициативная группа предлагает жителям города выбрать место для установки монумента, а также принять участие в его изготовлении

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25 июля 2020 года исполняется 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. К печальной дате поклонники хотят установить памятник актеру и барду в Томске. Рядом планируется обустроить площадку, где могли бы собираться ценители его творчества.

«Организаторы предлагают рассмотреть возможность установки памятника в одном из посещаемых мест города: в Городском саду (справа от фонтана), в Сквере студенческих отрядов возле «Томских товаров» со стороны улицы Красноармейской, в сквере у гостиницы «Сибирь», где Высоцкий останавливался во время гастролей в Томске в 1963 году», – сообщает пресс-служба горадминистрации.

Памятник предполагается изготовить за счет частных пожертвований из листового металла высотой около 3 метров – на нем будет изображено лицо поэта. "Макет памятника уже был представлен и одобрен сыном артиста Никитой Высоцким и представителем вдовы поэта Марины Влади», – отмечается в сообщении пресс-службы мэрии Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU