В Томске может появиться памятник Высоцкому
25 июля 2020 года исполняется 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. К печальной дате поклонники хотят установить памятник актеру и барду в Томске. Рядом планируется обустроить площадку, где могли бы собираться ценители его творчества.
«Организаторы предлагают рассмотреть возможность установки памятника в одном из посещаемых мест города: в Городском саду (справа от фонтана), в Сквере студенческих отрядов возле «Томских товаров» со стороны улицы Красноармейской, в сквере у гостиницы «Сибирь», где Высоцкий останавливался во время гастролей в Томске в 1963 году», – сообщает пресс-служба горадминистрации.
Памятник предполагается изготовить за счет частных пожертвований из листового металла высотой около 3 метров – на нем будет изображено лицо поэта. "Макет памятника уже был представлен и одобрен сыном артиста Никитой Высоцким и представителем вдовы поэта Марины Влади», – отмечается в сообщении пресс-службы мэрии Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU