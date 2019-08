Томичей 6 и 7 сентября ждет уличный фестиваль

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-07T08:41:59+03:00

По сообщению регионального инновационного портала, уличную площадку перед развлекательным центром «Факел» разделят на три крупных потока. На «Город IT: Next» пройдут лекции, квизы, деловые игры для школьников, студентов, вузов, колледжей и техникумов. Поток поможет участникам подобрать будущую профессию в сфере высоких технологий, научиться работать в команде и решать сложные задачи. На мероприятии также пройдет ярмарка вакансий и стажировок для студентов и выпускников. Мероприятие состоится 6 сентября с 11-00 до 19-00. Город IT: Street - уличный фестиваль со свободным входом. Участников ждут интерактивы, удобные зоны отдыха, стритфуд и открытые лекции. Уличный фестиваль организуют 6 и 7 сентября, с 10:00 до 20:00. На площадке «Город IT: Create» томичи смогут принять непосредственное участие в оформлении уличной зоны отдыха. По окончании конференции созданное в результате совместной работы общественное пространство перенесут в сквер на ул. Лыткина, к общежитиям ТГУ и ТУСУРа. Это уточняет пресс-центр регионального инновационного портала.

ИСТОЧНИК KP.RU