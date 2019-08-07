2019-08-07T08:41:59+03:00
Общество

Томичей 6 и 7 сентября ждет уличный фестиваль

Конференция «Город IT»: больше информации об IT-индустрии.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Уличный фестиваль пройдет в Томске в сентябре. Фото: inotomsk.ruУличный фестиваль пройдет в Томске в сентябре. Фото: inotomsk.ru
Изменить размер текста:

По сообщению регионального инновационного портала, уличную площадку перед развлекательным центром «Факел» разделят на три крупных потока. На «Город IT: Next» пройдут лекции, квизы, деловые игры для школьников, студентов, вузов, колледжей и техникумов. Поток поможет участникам подобрать будущую профессию в сфере высоких технологий, научиться работать в команде и решать сложные задачи. На мероприятии также пройдет ярмарка вакансий и стажировок для студентов и выпускников. Мероприятие состоится 6 сентября с 11-00 до 19-00. Город IT: Street - уличный фестиваль со свободным входом. Участников ждут интерактивы, удобные зоны отдыха, стритфуд и открытые лекции. Уличный фестиваль организуют 6 и 7 сентября, с 10:00 до 20:00. На площадке «Город IT: Create» томичи смогут принять непосредственное участие в оформлении уличной зоны отдыха. По окончании конференции созданное в результате совместной работы общественное пространство перенесут в сквер на ул. Лыткина, к общежитиям ТГУ и ТУСУРа. Это уточняет пресс-центр регионального инновационного портала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске может появиться памятник Высоцкому
Восемьдесят процентов школ Томска готовы к зиме
Томичи пожилого возраста могут получить помощь гериатра
Томский онкодиспансер – в системе «Мониторинг движения лекарственных препаратов»
В Томске столкнулись три "маршрутки", есть пострадавшие
Томская Росгвардия и «Сыны Отечества» провели для детей военно-патриотическое мероприятие
Томский проект «Палеозой» получит общенациональный статус
Руководители ЖКО в Томском районе получили административные наказания
Нетрезвый томич публично оскорбил сотрудника Росгвардии
В Томске пройдут соревнования по шахматам среди особенных детей
В Томской области построят новые ФАПы
Осужденный из томской колонии участвует в международном турнире по шахматам
Житель Томской области чуть не убил бывшую девушку на Алтае
Томские ученые до 33 лет могут получить премию
В таежном поселке Томской области будет ДК с кинозалом на 100 мест
Томские врачи спасли трехлетнего ребенка, получившего 65% ожога тела