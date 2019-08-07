Восемьдесят процентов школ Томска готовы к зиме

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-07T08:19:06+03:00

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По информации департамента образования, из 67 общеобразовательных учреждений, находящихся в 79 корпусах, сегодня системы отопления готовы в 53 школах и в 62 корпусах. Что касается других социальных учреждений, то из 117 корпусов 67 детских садов к зиме готовы и опрессованы сети 89 корпусов. Доля подготовленных к холодному времени года учреждений дополнительного образования превышает 60%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Томска. Сегодня в обновленной школе № 15 им. Г.Е. Николаевой и детском саду № 96 устанавливают водонагреватели, а у детского сада № 5 ремонтируют участок теплотрассы. Кроме того, в социальных учреждениях продолжаются мероприятия, направленные на обеспечение энергосбережения. Так, из городской казны в 2019 году на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2025 годы» образовательным учреждениям, подведомственным департаменту образования, выделено почти 1 млн. рублей.

На эти средства уже заменена часть окон в школе № 38 и детском саду № 79, отремонтирован тепловой узел управления в школе-интернате № 1. До конца августа современные стеклопакеты планируют установить в детском саду № 99, уточняется в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU