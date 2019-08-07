2019-08-07T08:43:02+03:00
Здоровье

Томичи пожилого возраста могут получить помощь гериатра

Городская больница №2 первой в регионе получила лицензию на оказание специализированной амбулаторной и стационарной медицинской помощи пациентам с синдромом старческой астении в стационаре
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Теперь томичи пожилого возраста могут получать гериатрическую помощь стационарно. Фото: kolpcrb.tom.ruТеперь томичи пожилого возраста могут получать гериатрическую помощь стационарно. Фото: kolpcrb.tom.ru
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По сведениям пресс-службы обладминистрации, региональный комитет по лицензированию выдал томской больнице №2 документ, разрешающий оказывать амбулаторную и стационарную медпомощь по гериатрии.

"Теперь жители Томской области старше 60 лет могут получить специализированную медицинскую помощь в кабинете для амбулаторного приема и в стационарном отделении на десять коек. Сейчас медицинскую помощь в нем получают первые четыре пациента", – говорится в сообщении.

В отделении есть зал для занятий лечебной физкультурой, также пациенты проходят физиолечение, медикаментозную терапию и диагностику, при наличии показаний – лечение остеопороза. В ближайшее время в отделении появятся современные тренажеры.

По данным пресс-службы, открытие гериатрических кабинетов в Томской области ведется в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

К 2024 году в десяти медицинских организациях планируется открыть кабинеты врача-гериатра, а также стационары на 40 коек, где к этой дате получат лечение больше тысячи пациентов

ИСТОЧНИК KP.RU

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