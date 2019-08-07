2019-08-07T07:49:59+03:00
Здоровье

Томский онкодиспансер – в системе «Мониторинг движения лекарственных препаратов»

Учреждение первым в регионе начало работать в общероссийском стандарте
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Система мониторинга в том числе позволит выявлять фальсификаты лекарств. Фото: primechaniya.ruСистема мониторинга в том числе позволит выявлять фальсификаты лекарств. Фото: primechaniya.ru
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Данная информация размещена на сайте администрации Томской области. С 1 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» все производители, поставщики и лечебные учреждения, работающие с лекарствами, обязаны вносить в автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов информацию о получении, реализации или перемещении любых препаратов. Наш регион оказался в числе территорий, где проект уже внедрен.

«Запуск за полгода до обязательного старта поможет обеспечить бесперебойную поставку необходимых лекарственных препаратов для пациентов онкологического диспансера. Сотрудники, которые будут работать в системе, прошли обучение и практику», — отметила главный врач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина.

В сообщении уточняется: уже на этапе производства все лекарственные средства маркируются особым способом, это обеспечивает прозрачность движения лекарств от производителя до конечного потребителя, оперативное выведение из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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