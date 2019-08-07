В Томске столкнулись три "маршрутки", есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-07T07:28:38+03:00

Три маршрутных автобуса столкнулись утром на оживленной магистрали. Фото: tomsk.ru

В результате ДТП двух пассажиров госпитализировали для осмотра

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Авария произошла сегодня, 7 августа, в 9 часов утра на проспекте Кирова, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, произошло столкновение трех попутных маршрутных автобусов. В результате происшествия два человека доставлены для осмотра в больницу», – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются. Уточняется, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU