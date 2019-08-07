В Томске столкнулись три "маршрутки", есть пострадавшие
В результате ДТП двух пассажиров госпитализировали для осмотра
Три маршрутных автобуса столкнулись утром на оживленной магистрали. Фото: tomsk.ru
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Авария произошла сегодня, 7 августа, в 9 часов утра на проспекте Кирова, сообщает пресс-служба областного УМВД.
«По предварительным данным, произошло столкновение трех попутных маршрутных автобусов. В результате происшествия два человека доставлены для осмотра в больницу», – говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются. Уточняется, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU