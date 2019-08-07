2019-08-07T07:28:38+03:00
Происшествия

В Томске столкнулись три "маршрутки", есть пострадавшие

В результате ДТП двух пассажиров госпитализировали для осмотра
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Три маршрутных автобуса столкнулись утром на оживленной магистрали. Фото: tomsk.ruТри маршрутных автобуса столкнулись утром на оживленной магистрали. Фото: tomsk.ru
Изменить размер текста:

Авария произошла сегодня, 7 августа, в 9 часов утра на проспекте Кирова, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, произошло столкновение трех попутных маршрутных автобусов. В результате происшествия два человека доставлены для осмотра в больницу», – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются. Уточняется, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске может появиться памятник Высоцкому
Томичей 6 и 7 сентября ждет уличный фестиваль
Восемьдесят процентов школ Томска готовы к зиме
Томичи пожилого возраста могут получить помощь гериатра
Томский онкодиспансер – в системе «Мониторинг движения лекарственных препаратов»
Томская Росгвардия и «Сыны Отечества» провели для детей военно-патриотическое мероприятие
Томский проект «Палеозой» получит общенациональный статус
Руководители ЖКО в Томском районе получили административные наказания
Нетрезвый томич публично оскорбил сотрудника Росгвардии
В Томске пройдут соревнования по шахматам среди особенных детей
В Томской области построят новые ФАПы
Осужденный из томской колонии участвует в международном турнире по шахматам
Житель Томской области чуть не убил бывшую девушку на Алтае
Томские ученые до 33 лет могут получить премию
В таежном поселке Томской области будет ДК с кинозалом на 100 мест
Томские врачи спасли трехлетнего ребенка, получившего 65% ожога тела