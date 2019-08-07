Томская Росгвардия и «Сыны Отечества» провели для детей военно-патриотическое мероприятие

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-07T07:35:43+03:00

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В рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Томской области, специалисты-кинологи Северского соединения Сибирского округа Росгвардии и представители Томской региональной спортивно-патриотической общественной организации «Сыны Отечества» под руководством ее директора Антона Иглакова посетили оздоровительно - образовательный лагерь «Пост № 1». Приоритетными целями лагеря являются формирование адаптационных навыков и подготовка к жизни в обществе, развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности, обучение детей приёмам взаимодействия и самоуправления. Наряду с культурно-развлекательными и оздоровительными мероприятиями, для для воспитанников лагеря на постоянной основе проводятся занятия по строевой подготовке и сборке оружия.

Представители Росгвардии и патриотической организации «Сыны Отечества» сегодня предоставили возможность ребятам на практике показать наработанные ими теоретические знания.

Бойцы СОБР отработали с ребятами приемы рукопашного боя, сотрудники ОМОН рассказали об особенностях службы в этом спецподразделении и прокомментировали предназначение спецэкипировки и оружия, кинологи Северского соединения со своими четвероногими питомцами поведали об основах дрессировки служебных собак, на случай, если кто-то предпочтет в жизни профессию кинолога, представитель вневедомственной охраны томской Росгвардии лейтенант Роман Колмаков рассказал о тактико-технических характеристиках вооружения и экипировки сотрудника этого подразделения Росгвардии и продемонстрировал ребятам всю «тяготу» службы, предложив им в бронежилетах и касках-сферах на время пробежать стометровку. Представители Томской региональной спортивно-патриотической общественной организации «Сыны Отечества» на огневой точке отработали упражнение с коротким стволом на примере пневматического пистолета Макарова МР 654К. «Сегодня мы стреляли по мишеням для практической стрельбы с зонами «Альфа» и «Чарли», - прокомментировал Антон Иглаков, - перед этим подробно проинструктировали их о мерах безопасности и правильном обращении с оружием».

В завершение мероприятия водитель бронеавтомобиля «Тигр» прокатил всех желающих, и после общего фотографирования ребята еще долго не отпускали гостей, благодарили за визит и задавали вопросы о дальнейшем прохождении службы в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU