2019-08-07T07:08:35+03:00
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Томский проект «Палеозой» получит общенациональный статус

В поиске и разработке «трудной» нефти компаниям могли бы помочь налоговые преференции
Антонина Ленская
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Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНКФото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНКФото: из открытых источников
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и директор по технологическому развитию ПАО «Газпром нефть» Алексей Вашкевич 6 августа провели в Санкт-Петербурге совещание по расширению сотрудничества в сфере науки и технологий. Главной темой встречи стало развитие проекта «Палеозой», который реализуют «Газпром нефть» и администрация региона. В его рамках в Томской области создается испытательный полигон по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ) и начинает работу совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и АО «Росгео». «Вместе со специалистами одной из ведущих нефтяных компаний страны томские ученые решают сложнейшую задачу разработки эффективных технологий поиска, разведки и разработки углеводородов доюрского периода, – сказал Сергей Жвачкин. – Этот проект носит общенациональный характер, поэтому в ближайшее время мы обратимся за его поддержкой в Минприроды России».

По мнению губернатора, стоит подумать над созданием национального директората «Палеозой», чтобы синхронизировать планы ведущих российских компаний по добыче ТРИЗ. И, кроме того, предусмотреть налоговые преференции для предприятий, которые работают с такими месторождениями в Западной Сибири. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, глава региона и директор по технологическому развитию «Газпром нефти» договорились провести в 2020 году в Томске международную конференцию по добыче углеводородов из залежей доюрского комплекса. Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» и Росгеология создадут совместное предприятие для поиска углеводородов в доюрских горизонтах в Томской области. Нефтяная компания до конца 2023 года вложит в проект около 1,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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