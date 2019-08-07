2019-08-07T06:55:40+03:00
Общество

Руководители ЖКО в Томском районе получили административные наказания

По постановлению районного прокурора, трое начальников жилищно-коммунальных организаций привлечены к административной ответственности за несвоевременное размещение информации о своей деятельности в сети Интернет
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Трое нарушителей в сфере ЖКХ получили административные наказания. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ruТрое нарушителей в сфере ЖКХ получили административные наказания. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru
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Прокуратура Томского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Известно, что управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, оказываемых услугах и выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об их стоимости, порядке и условиях оказания и выполнения, а также о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги посредством размещения соответствующих сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Указанная информация должна быть опубликована в течение квартала следующего года.

Однако проверка показала, что МУП «ЖКХ Октябрьское» обнародовала требуемые сведения за 2018 год лишь в июне текущего года. Аналогичным образом нарушение установленного законом срока допустили ООО «Атаван» и ООО «Жилищная компания Томского района». Об этом сообщается в информации, размещенной на сайте областной прокуратуры.

Уточняется также, что по результатам проверки прокурор района возбудил в отношении директоров вышеуказанных организаций дела об административном правонарушении по ч.2 ст.13.19.2 КоАП РФ. Каждому из виновных должностных лиц назначено административное наказание в виде предупреждения. По представлениям прокурора, внесенным руководителям указанных организаций, приняты организационные меры, направленные на недопущение впредь подобных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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