2019-08-07T06:33:01+03:00
Происшествия

Нетрезвый томич публично оскорбил сотрудника Росгвардии

Прокуратура Ленинского района Томска направила в суд уголовное дело о публичном оскорблении представителя Росгвардии при исполнении им должностных обязанностей.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Оскорбившего представителя Росгвардии удалось успокоить с помощью специальных средств. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ruОскорбившего представителя Росгвардии удалось успокоить с помощью специальных средств. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru
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Заместитель районного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего томича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании одного из центральных отелей Томска, выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудника Росгвардии, прибывшего по вызову сотрудников отеля о нарушении общественного порядка. Успокоить обвиняемого удалось, лишь применив в отношении него спецсредства – наручники. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления, объяснив собственное поведение состоянием опьянения.

На сайте прокуратуры уточняется, что уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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