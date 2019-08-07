В Томске пройдут соревнования по шахматам среди особенных детей

СЕГОДНЯ 06:12 2019-08-07T06:12:39+03:00

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Состязания подобного масштаба в Томске организуется впервые. Открытие состоится 9 августа в 12 часов во Дворце торжеств (ул. Енисейская, 36), соревновательная часть турниров будет проходить в студенческом кампусе Томского политехнического университета. На участие в соревнованиях подали заявки 15 команд из 12 регионов России. Среди участников юные шахматисты Московской, Тамбовской, Курганской, Рязанской, Томской, Пензенской областей, Пермского и Алтайского края, республик Мордовия и Алтай, Ямало-ненецкого автономного округа. Об этом информирует пресс-служба администрации Томска. Как следует из сообщения, команду Томской области представят воспитанники отделения адаптивных видов спорта ДЮСШ бокса Томска, СДЮСШОР «Янтарь» Северска и областного центра дополнительного образования. Участники команды Томской области- самые юные на Первенстве России. Например, младшему участнику - томичу Абрашитову Айдару - совсем недавно исполнилось 7 лет, и в этом году он пойдет в первый класс. Самому старшему – Дульцеву Сергею - 14 лет.

Соревноваться им придется с соперниками 16 -18 лет. В составе команд из других регионов – спортсмены, которые входят в юношескую сборную страны и являются действующими чемпионами Первенства мира по шахматам среди детей с ОВЗ. Во время проведения соревнований запланированы различные мероприятия – обязательная экскурсия по городу Томску, мастер-классы от международного мастера по шахматам Егора Пахомова, турнир по парным шахматам, игровые и развлекательные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU