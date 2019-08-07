2019-08-07T05:46:51+03:00
Здоровье

В Томской области построят новые ФАПы

Расходы федерального и областного бюджета на приобретение мобильных конструкций помещений и их оснащение составят 21,5 млн рублей.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Мобильные фельдшерско-акушерские пункты будут доступны сельчанам. Фото: tomsk.gov.ruМобильные фельдшерско-акушерские пункты будут доступны сельчанам. Фото: tomsk.gov.ru
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Новые модульные ФАПы будут построены в рамках национального проекта «Здравоохранение» в селе Федораевка и деревне Подоба (Шегарский район), деревнях Сухое (Бакчарский район), Полуденовка (Верхнекетский район), селе Мишутино (Зырянский район). В общей сложности, медицинские услуги в них смогут получать более 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По словам заместителя начальника регионального департамента здравоохранения Вадима Бойкоав, расходы федерального и областного бюджета на приобретение мобильных конструкций помещений и их оснащение составят 21,5 млн. рублей.

«Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит решить одну из наших главных задач — развития первичной медико-социальной помощи и ее максимальной доступности для населения», — отметил Вадим Бойков.

К началу июля во всех населенных пунктах были выделены и оформлены земельные участки для строительства ФАПов. На сегодняшний день уже завершены работы по монтажу помещения в Верхнекетском районе.

До 12 августа закончится монтаж в деревне Подоба, а в сентябре — в Федораевке, Мишутине и деревне Сухое. После получения лицензии жители этих населенных пунктов смогут обращаться в фельдшерско-акушерские пункты за помощью, в том числе проходить в них профилактический осмотр, диспансеризацию и другие обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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