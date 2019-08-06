2019-08-06T12:53:22+03:00
Спорт

Осужденный из томской колонии участвует в международном турнире по шахматам

Победителю достанется эксклюзивный подарок от чемпиона мира Карпова
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Томской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Томской области.Фото: из открытых источников
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Вчера в 20:00 по местному времени состоялось открытие I Международного интернет-турнира по шахматам среди осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Томской области.

В соревнованиях участвуют заключенные из России, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США. Матчи идут два дня – 5 и 6 августа. Организатором выступает американская сторона. Самым сильным игрокам каждой команды будут вручены шахматы Карпова – эксклюзивный подарок от чемпиона мира!

Команда из России – в лидерах. Каждую страну представляют 4 человека, которые играют по круговой системе. Один из них – 29-летний осужденный Сергей Хабаров из ИК-4, кандидат в мастера спорта по шахматам, вошел в сборную России и вчера успешно играл в режиме он-лайн и осужденными иностранцами. Хабаров – неоднократный победитель региональных соревнований. В ИК-4 он содержится 8 лет, за это время он получил специальность «слесарь-электромонтажник» в Образовательном учреждении № 288.

До освобождения ему осталось чуть больше года. Он планирует работать по специальности и на досуге играть в шахматы, этой игре его в 12 лет научил отец. Сегодня турнир продолжится. Затем будет подведение итогов и презентация государств-участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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