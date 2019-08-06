2019-08-06T11:14:55+03:00
Происшествия

Житель Томской области чуть не убил бывшую девушку на Алтае

Он избил ее на берегу Катуни и едва не задушил
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: МВД по Республике Алтайфото: МВД по Республике АлтайФото: из открытых источников
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В дежурную часть полиции по Чемальскому району поступило заявление от жительницы села Узнезя. В нем сообщалось, что сестру избил и угрожал ей убийством бывший сожитель.

«Полицейские незамедлительно прибыли по адресу, указанному в сообщении. На берегу реки Катунь они обнаружили находящихся в состоянии алкогольного опьянения граждан: 42-летнего ранее судимого жителя Томской области и 32-летнюю жительницу Шебалинского района», - говорится в сообщении на сайте МВД республики Алтай.

В ходе разбирательства было установлено, что житель Томской области приехал на Алтай работать. В селе Узнезя мужчина повстречал свою бывшую возлюбленную, с которой расстался несколько лет назад. Нежданную встречу граждане решили отметить на берегу реки. После распития спиртного между ними произошла ссора. Из ревности мужчина с кулаками набросился на бывшую возлюбленную, нанес ей несколько ударов по лицу, голове и телу. После чего, повалил на землю и начал душить, выкрикивая угрозы убийством.

Случайно оказавшаяся там сестра потерпевшей, в испуге побежала в полицию, где и написала заявление.

Когда же прибыли сотрудники МВД, мужчина уже успокоился и просил прощения у потерпевшей, однако сельчанка осталась непреклонной и написала заявление с просьбой привлечь бывшего сожителя к уголовной ответственности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Дальнейшую судьбу ревнивца решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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