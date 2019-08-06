Томские ученые до 33 лет могут получить премию

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-06T10:08:09+03:00

Эта награда присуждается по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники

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Томичи, занимающиеся наукой, могут принять участие в конкурсе. Российский Союз научных и инженерных общественных объединений проводит конкурс на соискание молодежной премии в области науки и техники «Надежда России».

Эта награда присуждается молодым ученым и специалистам за высокие достижения по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ. На соискание премии могут выдвигаться научные и научно-педагогические работники высших учебных заведений, аспиранты и докторанты, специалисты различных отраслей промышленности и науки. Возраст конкурсантов не должен превышать 33 года на дату выдвижения.

Срок подачи материалов – до 15 октября 2019 года. Подробности на сайте: http://www.rusea.info/hoay

ИСТОЧНИК KP.RU