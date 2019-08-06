В таежном поселке Томской области будет ДК с кинозалом на 100 мест

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-06T09:59:03+03:00

В поселке Клюквинка, что в 350 километрах от Томска, живет более 1200 человек Фото: из открытых источников

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Располагаться новый Дом культуры будет близ реки Чачамга. Напомним, решение о строительстве нового ДК в Клюквинке губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял после обращения местного жителя Юрия Мухачева. В январе он приехал к главе региона на прием по личным вопросам и рассказал, что прежний клуб в поселке, построенный в 1950-х годах, из-за ветхости не используется. А творческим коллективам приходится ютиться в сельской школе.

Губернатор распорядился выделить из областного бюджета 45 млн рублей на строительство нового Дома культуры и поручил завершить работы к сентябрю.

Строительство началось в феврале в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Томской области». Сейчас застройщик – ООО «Передвижная механизированная колонна-М» – уже ведет отделочные работы. Параллельно завершается закупка оборудования.

В учреждении будет большая сцена, гардеробная, костюмерная и репетиционные комнаты, оно оборудовано пандусом, санузлом и специальными местами в зрительном зале для маломобильных людей.

– Новый Дом культуры для нас просто бесценный подарок. Мечты в самом деле сбываются, – говорит директор МАУ «Культура» Верхнекетского района Оксана Майкова. – В клубе созданы отличные условия для занятий творческих коллективов, проведения праздников и концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU