Пожар произошёл на Томской птицефабрике
Накануне вечером на территории птицефабрики в селе Малиновка Томского района загорелся птичник, -сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного диспетчера в понедельник, 5 августа, в 22:00 по местному времени.
«На железобетонном полу обгорели опилки на площади 100 квадратных метров, обгорели въездные ворота на площади 3 квадратных метра. Общая площадь пожара составила 103 квадратных метра», – говорится в сообщении.
Возгорание было полностью ликвидировано в 22:36, при этом ни люди, ни животные не пострадали. Добавим, что данная птицефабрика принадлежит АО «Сибирская Аграрная Группа».
ИСТОЧНИК KP.RU