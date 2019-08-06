2019-08-06T09:28:03+03:00
Происшествия

Пожар произошёл на Томской птицефабрике

На территории предприятия загорелся птичник
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Ни одна птица при пожаре не пострадала.Ни одна птица при пожаре не пострадала.Фото: из открытых источников
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Накануне вечером на территории птицефабрики в селе Малиновка Томского района загорелся птичник, -сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного диспетчера в понедельник, 5 августа, в 22:00 по местному времени.

«На железобетонном полу обгорели опилки на площади 100 квадратных метров, обгорели въездные ворота на площади 3 квадратных метра. Общая площадь пожара составила 103 квадратных метра», – говорится в сообщении.

Возгорание было полностью ликвидировано в 22:36, при этом ни люди, ни животные не пострадали. Добавим, что данная птицефабрика принадлежит АО «Сибирская Аграрная Группа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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