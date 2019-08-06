В Томске мужчина похитил золотую цепь

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-06T08:26:40+03:00

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Им оказался ранее судимый местный житель, 2000 года рождения.

По предварительным данным, ночью подозреваемый, находясь в магазине на Яковлева, открыто, умышлено, из корыстных побуждений похитил золотую цепь с кулоном. Отдел дознания по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU