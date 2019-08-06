Томская область заняла второе место в рейтинге открытости сайтов
В рейтинге «Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытый сайт как простой интерфейс» Томская область заняла второе место среди 85 регионов. Ее итоговый показатель составил 99,3%.
Первое место поделили Ростовская область и Ханты-Мансийский АО с показателем 100%. За томичами в рейтинге следуют Калужская область, Вологодская область и Республика Башкортостан. Для сравнения: официальные сайты Чечни и Дагестана «открыты» на 23,7%, показатель Республики Саха (Якутия) составляет 33,5%.
В качестве аудитора выступил проектный центр «Инфометр» (Санкт-Петербург). В 2019 году эксперты уделили особое внимание информационной открытости в части комфорта граждан при работе с сайтами: насколько удобно найти, получить и использовать информацию, которую размещают высшие региональные органы исполнительной власти.
Отмечается, что представители администрации Томской области повысили открытость сайта на 15,5% непосредственно за период консультирования. «Безусловно, удобство пользователя и его потребности должны стоять на первом месте при ведении и доработке официальных сайтов государственных органов», – считает Диана Журавлева, замначальника областного департамента развития информационного общества.
Подробный отчет по итогам рейтинга можно найти здесь: https://read.infometer.org/region2019/rating
ИСТОЧНИК KP.RU