Ремонт дорог по нацпроекту в Томской области в 2019-м выполнен более, чем на 80%

СЕГОДНЯ 05:42 2019-08-06T05:42:43+03:00

Сейчас на четырех объектах ведется приемка работ

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Региональный штаб национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подвел промежуточные итоги за 2019 год. Об этом информирует пресс-служба областной администрации.

В план по ремонту вошли 22 объекта — в Томске (7), Северске (4) и на региональных автотрассах (11). Первым выполнил годовой план закрытый город Северск (100 %).

Как сообщил председатель комитета дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Андрей Афонькин , в Томскена 81 % выполнены мероприятия. Сейчас на четырех объектах ведется приемка выполненных работ — на Иркутском тракте, улицах Большой Подгорной, Демьяна Бедного и Мичурина.

О реализации нацпроекта на региональных автотрассах отчитался директор Томскавтодора Юрий Дроздов. Общее выполнение плана на 11-ти объектах превысило 70%. Накануне завершен ремонт первого объекта регионального значения — участка подъезда к селу Корнилово и деревне Аркашёво. Дорожные работы проведены со значительным опережением графика.

В высокой степени готовности находятся два объекта — участок объездной дороги Томска (включая транспортную развязку у села Зоркальцево) и участок автодороги Томск ‑ Мариинск.

Для сокращения мест концентрации ДТП в областном центре устанавливают светофорные комплексы, дорожные знаки и барьерные ограждения. Кроме того, ведется устройство «лежачих полицейских». Горизонтальную разметку дорожники наносят с использованием долговечных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU