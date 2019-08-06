В Томске улице Сибирской временно введено двустороннее движение
В Советском районе города измененилась схема движения общественного транспорта по ул. Алтайской, - сообщает пресс-служба мэрии.
В период проведения ресурсоснабжающей организацией работ по реконструкции тепломагистрали № 11ю по ул. Алтайской, на участке от ул. Колхозной до выезда на улицу Сибирскую, изменена схема движения общественного транспорта. Так, улица Алтайская временно исключена из маршрутов автобусов №№ 26, 31 и 36/37.
По улице Сибирской временно введено двустороннее движение транспорта.
Напомним, бригады СП Тепловые сети проводят полную замену изношенной строительной части и трубопровода по ул. Алтайской до 20 августа.
Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.
ИСТОЧНИК KP.RU