2019-08-06T05:31:12+03:00
Схема проезда

В Томске улице Сибирской временно введено двустороннее движение

На данный период по Алтайской не ходят маршруты № 26, 31 и 36/37
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Водителям нужно обратить внимание на схему проездаВодителям нужно обратить внимание на схему проездаФото: из открытых источников
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В Советском районе города измененилась схема движения общественного транспорта по ул. Алтайской, - сообщает пресс-служба мэрии.

В период проведения ресурсоснабжающей организацией работ по реконструкции тепломагистрали № 11ю по ул. Алтайской, на участке от ул. Колхозной до выезда на улицу Сибирскую, изменена схема движения общественного транспорта. Так, улица Алтайская временно исключена из маршрутов автобусов №№ 26, 31 и 36/37.

По улице Сибирской временно введено двустороннее движение транспорта.

Напомним, бригады СП Тепловые сети проводят полную замену изношенной строительной части и трубопровода по ул. Алтайской до 20 августа.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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