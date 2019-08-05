Томские ученые оборудуют беспилотник для поиска пожароопасных участков

СЕГОДНЯ 06:56 2019-08-05T06:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Бороться с лесными пожарами – задача не только спасателей, но и ученых. В ТУСУРе разрабатывают комплекс для поиска пожароопасных лесных участков , - сообщили в пресс-службе вуза. Исследовать земную поверхность и собирать данные будет оборудованный радиометром малогабаритный беспилотник.

- Такой аппарат позволит сделать измерения более точными. У нас уже есть макет будущего комплекса, — рассказал автор проекта Егор Алексеев. Он включает в себя микроволновой радиометр, инфракрасные датчики и камеру с высоким разрешением. При помощи высокочастотного излучения система будет определять, насколько земля насыщена влагой и, исходя из этого параметра, определять пожароопасные участки.

- Аналог нашей разработки — это спутниковые системы, но проектируемый аппарат позволит решить задачу определения пожароопасных участков гораздо быстрее, эффективнее и дешевле, — отметил Егор Владимирович.

Два года – именно такой срок указывают тусуровцы, чтобы вывести рабочий образец на исследования в лесной местности. Если все пройдет успешно, авторы разработки будут искать индустриальных партнеров и выходить в программу «Старт».

ИСТОЧНИК KP.RU