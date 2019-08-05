2019-08-05T06:47:49+03:00
Общество

Три школы Томского района получили новые автобусы

Это приобретение хороший «подарок» для учреждений и учеников
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В Томском районе организованный подвоз обучающихся осуществляют 38 единиц транспортаВ Томском районе организованный подвоз обучающихся осуществляют 38 единиц транспортаФото: из открытых источников
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Новые ПАЗики заменят транспортные единицы, отслужившие свой срок, и будут подвозить учащихся в школы п. Зоркальцево, п. Зональная станция и п. Мирный.

Транспорт был приобретен Томским районом на условиях софинансирования Администрации Томской области. На эти цели из бюджетов двух уровней было выделено 6,54 млн. рублей.

- Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. Это приобретение хороший «подарок» для школ и учеников. Теперь ребята будут с комфортом добираться до мест учебы. В прошлом году мы заменили шесть автобусов, в этом – три. Останавливаться на достигнутом не собираемся и обновление автобусного парка школ будет продолжено, - отметил глава района Александр Терещенко.

Отметим, что в Томском районе организованный подвоз обучающихся осуществляют 38 единиц транспорта (включая новые автобусы). Ежедневно автобусы перевозят более 1700 школьников, что составляет 21% от общего количества обучающихся школ Томского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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