В районе детской больницы Томска сгорел частный дом
Огонь разгорелся после полуночи
фото: группа "Регион70" ВконтактеФото: из открытых источников
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Сегодня, в 00:53 по местному времени в МЧС поступило сообщение о пожаре в Советском районе Томска, - говорится в сводке происшествий.
Горел частный дом на перекрестке Олега Кошевого и Челюскинцев. По информации очевидцев, сообщивших информацадала девушка.
"По данным жильца, который узнал о пожаре первым, внутри еще 2 человека", - указано в посте к фото о пожаре.
Согласно данным МЧС по Томской области, в ликвидации пожара были задействованы 29 человек и 8 единиц техники. Пожар локализован в 1:19, ликвидирован в 1:32. Причина выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU