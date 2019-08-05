В районе детской больницы Томска сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 04:00 2019-08-05T04:00:20+03:00

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Сегодня, в 00:53 по местному времени в МЧС поступило сообщение о пожаре в Советском районе Томска, - говорится в сводке происшествий.

Горел частный дом на перекрестке Олега Кошевого и Челюскинцев. По информации очевидцев, сообщивших информацадала девушка.

"По данным жильца, который узнал о пожаре первым, внутри еще 2 человека", - указано в посте к фото о пожаре.

Согласно данным МЧС по Томской области, в ликвидации пожара были задействованы 29 человек и 8 единиц техники. Пожар локализован в 1:19, ликвидирован в 1:32. Причина выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU