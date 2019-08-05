В понедельник в Томске ожидаются грозы, ливни и дожди

СЕГОДНЯ 03:47 2019-08-05T03:47:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 августа, томский гидрометцентр сообщает о вероятном штормовом предупреждении. По области и городу ожидаются местами сильные дожди, ливни и грозы, град, местами шквалистые порывы ветра до 19-24 м/с. Утром вероятность ливня - 50%, температура воздуха +16-20С, к обеду прогреется до +24С, а вероятность осадков - 67%, к вечеру обещают грозу.

ИСТОЧНИК KP.RU