2019-08-05T03:47:49+03:00
Происшествия

В понедельник в Томске ожидаются грозы, ливни и дожди

МЧС объявляет о штормовом предупреждении
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Томичам рекомендуют захватить сегодня зонтикиТомичам рекомендуют захватить сегодня зонтикиФото: "КП" Архив
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Сегодня, 5 августа, томский гидрометцентр сообщает о вероятном штормовом предупреждении. По области и городу ожидаются местами сильные дожди, ливни и грозы, град, местами шквалистые порывы ветра до 19-24 м/с. Утром вероятность ливня - 50%, температура воздуха +16-20С, к обеду прогреется до +24С, а вероятность осадков - 67%, к вечеру обещают грозу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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