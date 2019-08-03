2019-08-03T08:24:52+03:00
Общество

В Томске выявлены нарушения на пешеходном переходе у гимназии

Прокуратура Кировского района направила материалы проверки в суд
Валерия Золотухина
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Нерегулируемый переход должен быть безопасным. Фото: Павел Стефанский.Нерегулируемый переход должен быть безопасным. Фото: Павел Стефанский.Фото: из открытых источников
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В прокуратуру Кировского района Томска обратились родители учеников гимназии №18. Они, в частности, рассказали о том, что нерегулируемый пешеходный переход возле учебного заведения небезопасен – сказывается неудовлетворительное состояние дорожного полотна, активное скоростное движение автомобилей. Об этом сообщает районная прокуратура. Проверка, организованная районной прокуратурой, действительно выявила нарушения. Так, в районе пешеходного перехода обнаружено отсутствие искусственных неровностей, которые призваны снижать скорость движения автомобилей в зоне пешеходного перехода. Кроме того, тротуар не отделен от автомобильной дороги заградительными конструкциями перильного типа. Материалы проверки направлены на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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