2019-08-03T08:22:00+03:00
Звезды

В Томской области к 2024 году отремонтируют 18 домов культуры

В текущем году на капремонт Самусьского Дома культуры выделено более 55 млн. рублейв рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура»
Вероника Казачек
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В Томской области возрождаются дома культуры. Фото: tomsk.gov.ruВ Томской области возрождаются дома культуры. Фото: tomsk.gov.ruФото: из открытых источников
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В здании Дома культуры восстановят кровлю, капитально отремонтируют покрытие зрительного зала и системы инженерного обеспечения, утеплят стены и чердачные перекрытия. В настоящее время уже установлены пластиковые окна, закончен ремонт теплотрассы, наружного водопровода. В завершающей стадии находится ремонт кровли с утеплением и отделка внутренних помещений. Ведется благоустройство территории и ремонт фасада здания. Об этом говорится в сообщении обладминистрации. «Капитальный ремонт позволит модернизировать пространство дома культуры, а значит, повысить качество предоставляемых услуг и увеличить число участников культурно-досуговых мероприятий. Работы выполняются по графику, ремонт должен быть завершен до конца 2019 года», - цитирует пресс-служба слова начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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