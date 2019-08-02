Инспекторы Томской ГИМС спасли жизнь подростку

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-02T09:00:56+03:00

С начала года сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам спасено 19 человек

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В жаркие дни хочется быть поближе к прохладе реки, купаться, плавать в воде. Однако при этом нужно соблюдать необходимые меры безопасности. Беспечность чуть не стоила жизни двоим юным томичам. По информации, полученной в центре ГИМС МЧС России по Томской области, вечером 1 августа при патрулировании акватории в районе Мясокомбината группой патрульной службы в составе Оксаны Верколаб и Олега Рассомахина были замечены двое подростков. Юноши слишком далеко заплыли от берега, поведение одного из них сразу же насторожило инспекторов ГИМС.

- На середине реки мы заметили две головы. Было видно, что это совсем молодые ребята. В это время проплыла лодка, в результате чего поднялась большая волна. Один из подростков резво поплыл в сторону берега, а второй начал махать рукой, зовя на помощь, причем второй рукой держался за мяч, - рассказывает Оксана Верколаб.

Подплыв к подростку, инспекторы усадили его в лодку и доставили на берег, где провели с ним профилактическую беседу.

Главное управление МЧС России по Томской области призывает граждан не оставлять без присмотра детей, а также людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не купаться в запрещенных местах. Уточняется, что с начала 2019 года в водоемах области утонули 28 человек, из них 6 детей.

Спасатели рекомендуют: если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112

ИСТОЧНИК KP.RU