2019-08-02T09:00:56+03:00
Происшествия

Инспекторы Томской ГИМС спасли жизнь подростку

С начала года сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам спасено 19 человек
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Спасатели не дали утонуть подростку. Фото: 70-томск.рфСпасатели не дали утонуть подростку. Фото: 70-томск.рф
Изменить размер текста:

В жаркие дни хочется быть поближе к прохладе реки, купаться, плавать в воде. Однако при этом нужно соблюдать необходимые меры безопасности. Беспечность чуть не стоила жизни двоим юным томичам. По информации, полученной в центре ГИМС МЧС России по Томской области, вечером 1 августа при патрулировании акватории в районе Мясокомбината группой патрульной службы в составе Оксаны Верколаб и Олега Рассомахина были замечены двое подростков. Юноши слишком далеко заплыли от берега, поведение одного из них сразу же насторожило инспекторов ГИМС.

- На середине реки мы заметили две головы. Было видно, что это совсем молодые ребята. В это время проплыла лодка, в результате чего поднялась большая волна. Один из подростков резво поплыл в сторону берега, а второй начал махать рукой, зовя на помощь, причем второй рукой держался за мяч, - рассказывает Оксана Верколаб.

Подплыв к подростку, инспекторы усадили его в лодку и доставили на берег, где провели с ним профилактическую беседу.

Главное управление МЧС России по Томской области призывает граждан не оставлять без присмотра детей, а также людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не купаться в запрещенных местах. Уточняется, что с начала 2019 года в водоемах области утонули 28 человек, из них 6 детей.

Спасатели рекомендуют: если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области семьи с онкобольными детьми получили право на бесплатный перелет
Томские ученые исследуют связь мышления и суицида
Антропологи выяснили, в какой сфере Томска больше всего мигрантов
В Томской области водитель насмерть сбил коня и сам попал в больницу
Как в Томске порядок наводят
Водители-пенсионеры сбили девушку и велосипедиста в Томске
«Билет в будущее» для юных томичей
Томичка незаконно присвоила 100 тысяч рублей из социальной выплаты
В Томской области бывшим заключенным готовы предоставить работу
В Томске продолжается ремонтная кампания на теплосетях
В ФАПах Томской области активно используют дистанционные ЭКГ-аппараты
Томичка выплатила более полумиллиона рублей долга государству
Мэр Томска освободил от занимаемой должности Алексея Скулкина
С 1 августа в трамваях и троллейбусах Томска заработал безналичный расчет
Житель Томска осужден на длительный срок…
У департамента лесного хозяйства Томской области новый руководитель
30 тысяч томичей сегодня перейдут на горячую воду из подземного источника
Томич, представившись электриком, обманом похитил у пенсионерки деньги
В Томской области в ДТП погибли пассажир и корова
Страшная авария с четырьмя пострадавшими произошла ночью на трассе Томск-Самусь
Томич застрелил жену и ее любовника в доме сестры
Взлетно-посадочную полосу аэропорта «Томск» реконструируют
В Томской области насчитали около 43 тысяч лосей