2019-08-02T08:47:34+03:00
Происшествия

В Томской области водитель насмерть сбил коня и сам попал в больницу

Жеребец выбежал на проезжую часть в вечернее время
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Асиновском районе 1 августа произошла авария на трассе. Как сообщили в УМВД по Томской области, около 22:00, на 45-м километре автодороги Камаевка – Первомайское, по предварительной информации, автомобилем «ВАЗ-21093», под управлением 33-летнего водителя, совершен наезд на животное (жеребца). С травмами водитель был госпитализирован, а животное погибло на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инспекторы Томской ГИМС спасли жизнь подростку
Как в Томске порядок наводят
Водители-пенсионеры сбили девушку и велосипедиста в Томске
«Билет в будущее» для юных томичей
Томичка незаконно присвоила 100 тысяч рублей из социальной выплаты
В Томской области бывшим заключенным готовы предоставить работу
В Томске продолжается ремонтная кампания на теплосетях
В ФАПах Томской области активно используют дистанционные ЭКГ-аппараты
Томичка выплатила более полумиллиона рублей долга государству
Мэр Томска освободил от занимаемой должности Алексея Скулкина
С 1 августа в трамваях и троллейбусах Томска заработал безналичный расчет
Житель Томска осужден на длительный срок…
У департамента лесного хозяйства Томской области новый руководитель
30 тысяч томичей сегодня перейдут на горячую воду из подземного источника
Томич, представившись электриком, обманом похитил у пенсионерки деньги
В Томской области в ДТП погибли пассажир и корова
Страшная авария с четырьмя пострадавшими произошла ночью на трассе Томск-Самусь
Томич застрелил жену и ее любовника в доме сестры
Взлетно-посадочную полосу аэропорта «Томск» реконструируют
В Томской области насчитали около 43 тысяч лосей