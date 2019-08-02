В Томской области водитель насмерть сбил коня и сам попал в больницу

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-02T08:47:34+03:00

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В Асиновском районе 1 августа произошла авария на трассе. Как сообщили в УМВД по Томской области, около 22:00, на 45-м километре автодороги Камаевка – Первомайское, по предварительной информации, автомобилем «ВАЗ-21093», под управлением 33-летнего водителя, совершен наезд на животное (жеребца). С травмами водитель был госпитализирован, а животное погибло на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU