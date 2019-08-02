В Томской области водитель насмерть сбил коня и сам попал в больницу
Жеребец выбежал на проезжую часть в вечернее время
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В Асиновском районе 1 августа произошла авария на трассе. Как сообщили в УМВД по Томской области, около 22:00, на 45-м километре автодороги Камаевка – Первомайское, по предварительной информации, автомобилем «ВАЗ-21093», под управлением 33-летнего водителя, совершен наезд на животное (жеребца). С травмами водитель был госпитализирован, а животное погибло на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU