Водители-пенсионеры сбили девушку и велосипедиста в Томске

СЕГОДНЯ 08:12 2019-08-02T08:12:51+03:00

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Вчера, 1 августа, в городе Томске в двух авариях травмы получили 21-летняя девушка и 30-летний мужчина. Как сообщили в УМВД по Томской области, обоим пострадавшим понадобилась врачебная помощь.

Около 19: 00 минут, в районе улицы Иркутский тракт, автомобиль «ВАЗ-2104120» наехал на девушку. За рулем был 73-летний мужчина-водитель. По предварительной информации, девушка-пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия, 21-летняя пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.

Примерно в 23:00, на улице 79-й Гвардейской Дивизии, автомобилем «Renault Logan» был совершен наезд на велосипедиста. По предварительной информации, 78-летний водитель, выполняя левый поворот во двор, не уступил дорогу велосипедисту, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошел наезд. С травмами 30-летний мужчина-велосипедист был доставлен в больницу. В момент ДТП на нем не было ни защитной экипировки и ни световозвращающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU