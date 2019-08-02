Томичка незаконно присвоила 100 тысяч рублей из социальной выплаты

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-02T07:15:23+03:00

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Установлено, что жительница Томска по договору с кредитно-потребительским кооперативом получила займ в размере 380 тыс. рублей, после чего приобрела дом в селе Средний Васюган Каргасокского района Томской области фактической стоимостью 280 тыс. рублей, указав при этом в договоре купли-продажи цену в размере займа.

Проживать в данном доме, находящемся в полуразрушенном состоянии, она не собиралась. Тем не менее, после регистрации права собственности она обратилась в ГУ Отдел Пенсионного Фонда России в г. Томск с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на цели улучшения жилищных условий семьи. На основе представленных документов государственный орган перечислил на банковский счет кредитной организации всю сумму займа с учетом процентов. Разницу между реальной и продекларированной стоимостью жилья в сумме 100 тыс. рублей женщина потратила по своему усмотрению. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

По итогам проверки исполняющий обязанности прокурора района направил собранные материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.1592 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере). В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен в прокуратуре района на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU