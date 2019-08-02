2019-08-02T06:49:59+03:00
Общество

В Томской области бывшим заключенным готовы предоставить работу

Перспективы создания регионального центра ресоциализации, правовой и социальной поддержки бывших заключенных обсудили члены областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Специальности, которым обучают заключенных, востребованы рынком. Фото: Алексей Кондрашкин, gulagu.netСпециальности, которым обучают заключенных, востребованы рынком. Фото: Алексей Кондрашкин, gulagu.net
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По сообщению пресс-службы обладминистрации, уровень рецидивной преступности в Томской области в последние годы превышает среднероссийский показатель и составляет около 70 процентов. При этом более 80% людей, совершивших преступления повторно, не имели постоянного места работы. Эту проблему обозначил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов на недавнем заседании комиссии по профилактике правонарушений.

По информации начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, которая приводится в сообщении, ежегодно в работе нуждаются около тысячи бывших заключенных, но в центры трудоустройства обращаются лишь 30-40% из них.

«У большинства низкая мотивация к труду и высокие требования к зарплате. Многие приходят только за справкой для МВД о том, что встали на учет, — поясняет Светлана Грузных. — Работодателей также приходится стимулировать: в течение двух месяцев областной бюджет компенсирует им часть затрат на зарплату осужденных. Фактическое возмещение на одного работника для южных районов составляет 13 202 рубля в месяц, для северных — 15 303 рубля».

Действующую систему ресоциализации осужденных замгубернатора Игорь Толстоносов назвал эффективной, но требующей развития. Для этого межведомственной комиссии поручено изучить опыт Красноярского края, где работает центр социальной адаптации осужденных, предоставляя услуги по принципу «одного окна». После этого будет принято решение о целесообразности создания подобного центра в Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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