В ФАПах Томской области активно используют дистанционные ЭКГ-аппараты

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-01T10:02:55+03:00

С начала 2019 года медики фельдшерско-акушерских пунктов региона провели 15 592 обследования с передачей данных в райбольницы и ТОКБ

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Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, больше всего электрокардиограмм сделали пациенты Светленской (2054 обследования), Колпашевской (1975 обследований) и Александровской (1533 обследования) районных больниц.

Уточняется, что на создание в Томской ОКБ дистанционного центра диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и его подразделений в районах регион направил 22 млн. рублей, за счет которых закуплено 268 единиц ЭКГ-оборудования - 22 консультативно-диагностических комплекса для больниц и 246 аппарата для ФАПов. Проект дистанционного ЭКГ-обследования работает в Томской области с февраля 2017 года. Благодаря ему жители отдаленных поселков и деревень могут пройти процедуру без выезда в районную больницу, в своем фельдшерско-акушерском пункте.

ИСТОЧНИК KP.RU