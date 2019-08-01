Томичка выплатила более полумиллиона рублей долга государству

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-01T09:18:08+03:00

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Индивидуальный предприниматель из Томска задолжала 592 тыс. рублей налоговых платежей. Вместе с исполнительским сбором сумма составила более 600 тыс. рублей. Сотрудник отдела судебных приставов по Ленинскому району обратила взыскание на расчетные счета гражданки, но таким образом удалось списать в счет погашения долга всего несколько десятков тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Томской области.

Для побуждения к оплате задолженности пристав наложила запрет на перерегистрацию недвижимости гражданки в Росреестре: две квартиры, а также нежилое строение площадью 500 кв.м. и земельный участок. С этого момента гражданка не могла передать либо продать имущество до полного погашения долга. Кроме того, часть имущества планировалось арестовать и реализовать в случае неоплаты.

После вынесения запрета на перерегистрацию реакция должница, поинтересовавшись суммой остатка задолженности, перечислила на арестованный расчетный счет всю сумму налоговых платежей, а также исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU