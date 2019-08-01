Мэр Томска освободил от занимаемой должности Алексея Скулкина

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-01T08:46:29+03:00

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Данную информацию подтвердили в администрации Томска. На наказании чиновников, ответственных за ход реформы, настаивал губернатор Сергей Жвачкин. Кстати, лично глава региона уволил Романа Мазура, начальника областного департамента природных ресурсов (этот руководитель на момент старта реформы в Томске был в отпуске).

Провальное начало послужило поводом для создания в мэрии специальной комиссии, которой надлежало отчитаться о причинах происходящего в городе мусорного коллапса и обозначить виновных. По итогам проделанной комиссией работы, выговоры были вынесены заместителю мэра Вячеславу Черноусу и начальнику департамента благоустройства и дорожной деятельности Сергею Аушеву. Главы районов получили замечания.

К слову, до злополучного провала «мусорной реформы» мало кто, наверное, из рядовых томичей (включая журналистов) имел представление о том, что официальным главой предприятия «Спецавтохозяйство» является не Михаил Курилов, а совсем другое лицо. Как выяснилось, Курилов – лишь представитель организации.

ИСТОЧНИК KP.RU