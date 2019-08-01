2019-08-01T08:24:20+03:00
Схема проезда

С 1 августа в трамваях и троллейбусах Томска заработал безналичный расчет

Теперь можно оплачивать проезд картой или смартфоном
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Особенно обрадовалась молодежь: наконец-то в транспорте можно рассчитаться картой!Особенно обрадовалась молодежь: наконец-то в транспорте можно рассчитаться картой!Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сегодня, 1 августа, в томских трамваях и троллейбусах заработали терминалы для безналичной оплаты проезда. До этого дня кондуктор выдавал лишь билет, распечатанный из терминала, но оплата была только наличными.

Как ранее сообщили в мэрии, оборудованием обеспечен весь электротранспорт. На данный момент система работает по договору на эквайринг с Газпромбанком. Программу поставила красноярская компания «ИнфоКом». Сами терминалы куплены у компании «Сенсорные технологии».

Пассажиры могут рассчитаться с помощью банковских карт, в том числе с технологией PayPass, а также с помощью смартфона через платежные системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Время транзакции составляет несколько секунд. После оплаты пассажир получает чек, он же – билет.

Отметим, что маршрутки пока не торопятся переходить на современную систему платы за проезд. Такое право они могут сохранять за собой до 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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