Томич, представившись электриком, обманом похитил у пенсионерки деньги

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-01T07:40:38+03:00

Лжеспециалист ранее был судим за кражи и совершил новое преступление в период условного осуждения

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Кировский районный суд Томска признал 41-летнего томича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище). Сообщение соответствующего содержания опубликовано на сайте прокуратуры Томской области.

Установлено, что в апреле 2019 года утром подсудимый, представившись электриком, незаконно проник в квартиру к 86-летней женщине под предлогом проверки электропроводки. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка пошла в другую комнату, он похитил у нее из шкафа денежные средства в сумме 5,6 тыс. рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды.

Уточняется, что в ходе судебного заседания подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал полностью. С учетом отрицательных данных о личности виновного, который ранее был судим за совершение краж и совершил новое преступление в период условного осуждения, государственный обвинитель настаивал на назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы.

Согласившись с позицией прокурора, суд приговорил подсудимого к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU