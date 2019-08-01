В Томской области в ДТП погибли пассажир и корова
Авария произошла около полуночи в Колпашевском районе
фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
В селе Тогур примерно в 23:55, Жигули «Восьмерка» под управлением 21-летнего водителя, наехал на корову. По непонятным причинам животное оказалось в это время на трассе. В результате происшествия 20-летний молодой человек – пассажир, находившийся в автомобиле, получил травмы. Позже он скончался в карете скорой медицинской помощи. Животное также погибло.
Госавтоинспекция напоминает водителям при управлении транспортными средствами быть внимательными и осторожными. Выбирать безопасную манеру вождения, учитывая погодные условия и дорожную обстановку.
ИСТОЧНИК KP.RU