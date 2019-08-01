В Томской области в ДТП погибли пассажир и корова

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-01T07:09:46+03:00

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В селе Тогур примерно в 23:55, Жигули «Восьмерка» под управлением 21-летнего водителя, наехал на корову. По непонятным причинам животное оказалось в это время на трассе. В результате происшествия 20-летний молодой человек – пассажир, находившийся в автомобиле, получил травмы. Позже он скончался в карете скорой медицинской помощи. Животное также погибло.

Госавтоинспекция напоминает водителям при управлении транспортными средствами быть внимательными и осторожными. Выбирать безопасную манеру вождения, учитывая погодные условия и дорожную обстановку.

ИСТОЧНИК KP.RU