2019-08-01T07:09:46+03:00
Происшествия

В Томской области в ДТП погибли пассажир и корова

Авария произошла около полуночи в Колпашевском районе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской области.фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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В селе Тогур примерно в 23:55, Жигули «Восьмерка» под управлением 21-летнего водителя, наехал на корову. По непонятным причинам животное оказалось в это время на трассе. В результате происшествия 20-летний молодой человек – пассажир, находившийся в автомобиле, получил травмы. Позже он скончался в карете скорой медицинской помощи. Животное также погибло.

Госавтоинспекция напоминает водителям при управлении транспортными средствами быть внимательными и осторожными. Выбирать безопасную манеру вождения, учитывая погодные условия и дорожную обстановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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