2019-08-01T06:32:28+03:00
Туризм

Взлетно-посадочную полосу аэропорта «Томск» реконструируют

До 7 августа выберут генподрядчика
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Томский аэропортфото: Томский аэропортФото: из открытых источников
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Продлен конкурс на реконструкцию взлетно-посадочной полосы томского аэропорта, - сообщили в обладминистрации. 7 августа будет сделан выбор генподрядчика.

В рамках реконструкции планируется оснастить ВПП новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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