На «Этюды севера» в Томскую область впервые приедут участники с Таймыра

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-31T11:45:18+03:00

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В субботу, 3 августа, откроется XIV межрегиональном фестиваль коренных народов Сибири. В нем примут участие творческие коллективы из Кемерова, Салехарда, Республик Бурятия, Горный Алтай, Тыва, Хакасия, национальных диаспор севера Томской области, а также ансамбль песни и танца «Хэйро» Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.

В музее селькупской культуры и быта под открытым небом «Чумэл Чвэч» (остяцкая земля) пройдут конкурсы красоты и таланта «Краса Севера – 2019», «Этномода – 2019», а также гастрономический конкурс «Нарымская уха». Все желающие смогут поучаствовать в национальных состязаниях: гонках на обласках, стрельбе по мишени, силовых конкурсах.

Зрелищным событием в программе фестиваля станут соревнования по преодолению бездорожья на плавающих вездеходах на колесном ходу «Парабель-Трофи» и квест-игра «Охотник-рыбак.ру» — для всех желающих узнать о флоре, фауне Сибири и её истории. Для детей организаторы подготовили игровую программу «Чаптэл июр» («Сказочная поляна»).

На праздничных площадках развернется ярмарка прикладного творчества и национальных ремесел.

ИСТОЧНИК KP.RU