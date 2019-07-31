Мужчина разбил окно и выбил дверь в детском саду Томска

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-31T10:16:01+03:00

Хорошо, что сейчас детские садики в городе находятся под видеонаблюдением Фото: из открытых источников

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Вчера, 30 июля, в половине девятого вечера на пульт централизованного наблюдения УВО по городу Томску поступил сигнал о ЧП. В одном из детских садов города сработала охранная сигнализация.

На место немедленно выдвинулась группа задержания Росгвардии. В ходе осмотра территории бойцы задержали мужчину, который, по предварительной информации, разбил окно и выбил дверь в садик, однако внутрь проникнуть не успел. Задержанный так и не смог пояснить, зачем он это сделал. 35-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU