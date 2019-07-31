В Томской области открывается охота на медведя

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-31T10:01:24+03:00

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Пресс – служба администрации Томской области сообщает, что по результатам учета численности охотничьих видов животных, количество медведей в регионе снизилось на 2,3% — с 9425 до 9206 особей. Лимит добычи этого хищника на год (до августа 2020 г.) установлен в количестве 944 особей.

Также с 1 по 31 августа 2019 года будет открыта охота на водоплавающую дичь с подружейными собаками без охотничьего огнестрельного и пневматического оружия; с 5 августа по 31 декабря — на боровую, полевую и степную дичь с подружейными собаками; с 31 августа по 15 ноября — на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, дрозда-рябинника и серую ворону.

Кроме того, уточняется, что на сайте департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области можно определить статус охотугодий (государственный резервный фонд или закрепленные угодья), порядок получения охотничьего билета, разрешений на охоту, график работы специалистов департамента в муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU