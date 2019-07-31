2019-07-31T09:46:10+03:00
Общество

Получат ли томские «маршрутки» отдельные полосы?

Этот вопрос был поднят в среду в ходе расширенного аппаратного совещания в администрации Томска
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Возможно, выделенные полосы для маршрутных автобусов появятся в Томске. Фото: Архив «КП» в ИжевскеВозможно, выделенные полосы для маршрутных автобусов появятся в Томске. Фото: Архив «КП» в Ижевске
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Рассмотреть возможность создания выделенных полос для маршрутных автобусов поручил мэр Иван Кляйн, определяя главные задачи города в августе. В их числе - подготовка бюджета Томска на 2020 год и плановый период. В проекте бюджета необходимо предусмотреть средства на софинансирование мероприятий по нацпроектам. Также в августе предстоит завершить подготовку города к зиме, ремонтные работы на объектах социальной сферы, улично-дорожной сети и продолжить реализацию реформы по обращению с ТКО.

Руководству «ТомскСах» надлежит своевременно решить все необходимые вопросы по подготовке техники, комплектованию кадров и созданию запаса песко-соляной смеси для содержания города в осенне-зимний период. Санитарной милиции необходимо взять под контроль состояние строительных площадок. Они должны быть ограждены в соответствии с нормативными требованиями. И на каждой стройплощадке нужно обеспечить мойку колес техники, выезжающей в город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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