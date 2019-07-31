Водитель сбил пешехода и, не останавливаясь, столкнулся с Тойотой в Томске

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-31T09:33:44+03:00

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Вчера, 30 июля около 21:27 произошло двойное ДТП. Как сообщили в УМВД по Томской области, на улице Клюева, 26, автомобилем UAZ Patriot, под управлением 33-летнего водителя, совершил наезд на пешехода. После этого внедорожник не остановился, а продолжил движение и совершил столкновение с попутным автомобилем Toyota Camry. По предварительной информации, неустановленный мужчина-пешеход переходил проезжую часть в 40 метрах от регулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия с травмами он попал в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU