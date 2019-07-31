19-летняя девушка сбила 80-летнюю бабушку в Томске
ДТП произошло во дворе жилого дома
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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На Иркутском тракте 30 июля произошло ДТП. Как сообщили в УМВД по Томской области, во вторник, около 15:15 во дворе дома на Иркутском тракте, 95 сбили бабушку.
Автомобиль Kia Ceed, под управлением 19-летней девушки-водителя, совершил наезд на женщину-пешехода, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. С травмами 81-летняя женщина, была доставлена в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU