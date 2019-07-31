Томичей приглашают проверить знания в вопросах медицины и здоровья

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-31T08:20:09+03:00

Также участников ждут научно-популярные лекции о визуализации в современной кардиологии Фото: архив КП

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В Томске 17 августа пройдет просветительская акция «Медицинская лабораторная». Все желающие смогут проверить свои знания.

Пройти тест можно, как онлайн – на сайте laba.media, так и оффлайн на трех площадках:

- Детский технопарк «Кванториум» (Ленина, 26)

Зарегистрироваться: https://meditsinskaya-laboratorna.timepad.ru/event/1029757/

- НИИ кардиологии ((ул. Киевская, 111а, зал радионуклидных методов

исследования)

Зарегистрироваться: https://meditsinskaya-laboratorna.timepad.ru/event/1029771/

- Открытое общественное пространство от LLT One (Вершинина, 47)

Зарегистрироваться: https://meditsinskaya-laboratorna.timepad.ru/event/1029795/

«Медицинская лабораторная» пройдет 17 августа с 12:00 до 14:30.

После этого участников ждет мастер-класс по оказанию первой помощи, научно-популярные лекции о визуализации в современной кардиологии, а также секретах бодрости и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU