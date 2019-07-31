Томичей приглашают проверить знания в вопросах медицины и здоровья
В Томске 17 августа пройдет просветительская акция «Медицинская лабораторная». Все желающие смогут проверить свои знания.
Пройти тест можно, как онлайн – на сайте laba.media, так и оффлайн на трех площадках:
- Детский технопарк «Кванториум» (Ленина, 26)
Зарегистрироваться: https://meditsinskaya-laboratorna.timepad.ru/event/1029757/
- НИИ кардиологии ((ул. Киевская, 111а, зал радионуклидных методов
исследования)
Зарегистрироваться: https://meditsinskaya-laboratorna.timepad.ru/event/1029771/
- Открытое общественное пространство от LLT One (Вершинина, 47)
Зарегистрироваться: https://meditsinskaya-laboratorna.timepad.ru/event/1029795/
«Медицинская лабораторная» пройдет 17 августа с 12:00 до 14:30.
После этого участников ждет мастер-класс по оказанию первой помощи, научно-популярные лекции о визуализации в современной кардиологии, а также секретах бодрости и здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»