2019-07-30T13:18:14+03:00
Происшествия

Маршрутка, в которой ехало 23 человека, столкнулась с «Газелью» в Томске

В результате аварии у автобуса отвалилась задняя часть
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 июля, около 13 часов 19 минут в районе остановки «ДОСААФ» произошла авария. Возле дома по ул. Иркутский тракт, 15, автобус ПАЗ-32054 столкнулся с ГАЗ-3302. «Газель» въехала в заднюю часть маршрутки, повредив ее. В момент столкновения в салоне автобуса находилось 23 человека. Сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На продажу выставлен офис с ценой от 142,9 млн рублей в центре Томска
Томичи могут оформить приглашение для иностранцев на портале Госуслуг
Дорожники ремонтируют четыре участка трассы Томск - Каргала - Колпашево
К Дню работников торговли в Томской области наградили 20 продавцов
Особенным детям Томска организовали летний отдых
По нацпроекту «Демография» в Томске планируют построить 11 детсадов
Девочка-инвалид из Томска будет получать нужные лекарства
В Томской области пройдут довыборы депутатов
В Томской области двое пытались украсть железнодорожные рельсы
В Томске в микрорайоне спичфабрики отремонтируют проезды
Во 2-м квартале в Томской области подорожали квартиры
Томские казаки выбрали себе атамана
В Томске покажут подлинники Сальвадора Дали
Женщина вынесла вещи из чужой квартиры в Томске почти на 80 тысяч рублей
В Томске четверо человек оказались в больнице по вине 18-летнего водителя
Томский медуниверситет вошел в Национальную ассоциацию биобанкинга
О нарушениях в палаточных лагерях Томской области
Житель Томской области осужден за заведомо ложный донос
Томские пожарные показали профмастерство
В Томской области изменится размер соцвыплат на оплату ЖКУ
За неубранные раскопки в Томске могут оштрафовать
Заемщик вернул миллионный долг после вмешательства томских приставов
Томичей предупреждают: клещи все еще опасны
Троллейбус и 4 автомобиля столкнулись возле центрального ЗАГСа Томска
Всех поэтов Томска приглашают на вечер встречи
Рецидивист под видом полицейского обманул томичку на 200 тыс. рублей
В уличном книжном шкафу томской «Научки» нашли раритет