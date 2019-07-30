Маршрутка, в которой ехало 23 человека, столкнулась с «Газелью» в Томске
В результате аварии у автобуса отвалилась задняя часть
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Сегодня, 30 июля, около 13 часов 19 минут в районе остановки «ДОСААФ» произошла авария. Возле дома по ул. Иркутский тракт, 15, автобус ПАЗ-32054 столкнулся с ГАЗ-3302. «Газель» въехала в заднюю часть маршрутки, повредив ее. В момент столкновения в салоне автобуса находилось 23 человека. Сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU