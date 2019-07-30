На продажу выставлен офис с ценой от 142,9 млн рублей в центре Томска

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-30T13:03:20+03:00

В состав лота также входит движимое имущество

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20 сентября на электронной торговой площадке ЭТП РАД состоятся торги по продаже недвижимости дочерней компании ПАО «Россети» – АО «НИЦ ЕЭС». Об этом сообщает департамент по информационной политике Российского аукционного дома.

На продажу выставлены помещения в пятиэтажном здании на проспекте Кирова, 36, общей площадью 6,3 тыс. кв. м, под размещение офиса или штаб-квартиры компании. Здание является бизнес-центром класса С. Помещения в хорошем состоянии – выполнен офисный ремонт. Объект обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями. На прилегающей территории возможна парковка.

В состав лота также входит движимое имущество, представляющее собой неотделимые улучшения объекта: автоматическая пожарная сигнализация, охранная сигнализация, система контроля управления доступом и др. Начальная цена – 142,9 млн рублей.

Как уточнили в департаменте, средневзвешенная величина арендной ставки находится в диапазоне от 300 до 500 руб. за кв. м.

При высокой степени заполнения арендаторами рассматриваемый объект может генерировать постоянный денежный поток порядка 12–15 млн руб. в год (после вычета издержек на содержание).

ИСТОЧНИК KP.RU