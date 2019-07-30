Томичи могут оформить приглашение для иностранцев на портале Госуслуг

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-30T11:04:09+03:00

С начала года такой возможностью воспользовались 375 жителей региона

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«Услугой пользуются жители региона, приглашающие иностранцев в гости, а также работодатели, принимающие на работу зарубежных специалистов», - пояснил Андрей Максименко, начальник областного департамента развития информационного общества.

Для подачи ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Россию граждан другой страны (и лиц без гражданства) необходимо заполнить заявление в электронной форме на портале Госуслуги, предоставив сведения о том, кто приглашает и кого, оплатить госпошлину со скидкой и выбрать для посещения подразделение миграционной службы МВД. Уведомление о принятии решения отразится в личном кабинете.

Проще и быстрее оформить необходимые документы и записаться на прием в государственные организации через единую точку входа - портал Госуслуги - жители Томской области могут благодаря совместному проекту обладминистрации и Минкомсвязи России «Мультирегиональность».

ИСТОЧНИК KP.RU